Зеленский призвал депутатов принять изменения в Конституцию в части децентрализации

Президент Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.



В частности, он отметил, что реформа предусматривает создание института префектов и ликвидации местных администраций.



«Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны. <...> Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства», — сказал Зеленский на заседании Совета развития громад и территорий в четверг в Киеве.

В этой связи Зеленский обратился к депутатам всех фракций.



«Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады <...> и особенною когда речь идет об изменениях в Конституцию Украины <...> не только от фракции «Слуга народа», от всех депутатских фракций и групп, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации. Отбросить, наконец, все политические лозунги, — подчеркнул президент.



Он отметил, что изменения в Конституцию обсуждались с лидерами местного самоуправления, украинскими учеными и экспертами на протяжении последнего года. «Время переходить от обсуждений к настоящим действиям», — резюмировал Зеленский.