На Луганщине еще 4 человека умерли от осложнений коронавируса

За минувшие сутки, 24 февраля, в Луганской области лабораторно подтверждены 47 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще четыре человека: 73-летняя женщина и 83-летний мужчина из Рубежного; 66-летний и 80-летний мужчины из Северодонецка.



13 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, по девять – в Лисичанске и в Рубежном, по пять – в Новопсковском и Попаснянском районах, по два – в Кременском и Новоайдарском районах, по одному – в Станично-Луганском и Белокуракинском районах.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 896 человек. Из них выздоровели – 13611 (35 за последние сутки); лечатся – 828, умерли 457 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19,3 (при пороговом 60).