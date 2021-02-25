Штаб ООС: Боевики 5 раз открывали огонь. Без потерь

С начала текущих суток боевики пять раз открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединённых сил.



Вблизи Пивденного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песок — еще и из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя боевики применили автоматические станковые гранатометы, а у Славного — станковые противотанковые гранатометы.



«Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет», — говорится в сообщении.



О фактах нарушения режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.