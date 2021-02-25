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Зеленский рассказал, как его отговаривали от восстановления инфраструктуры на Донбассе. Но он принял другое решение

25 февраля 2021, 18:37

Зеленский рассказал, как его отговаривали от восстановления инфраструктуры на Донбассе. Но он принял другое решение

Восстановление и строительство инфраструктуры Донбасса – это важный проект, который имеет геополитическое значение. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время заседания Совета развития громад и территорий в четверг.

«Вопрос дорог на Луганщине – это не вопрос инфраструктуры. Это геополитическая позиция, которую должны все знать: Луганск – это Украина», – отметил Зеленский.

По его словам, когда только разворачивалась программа строительства инфраструктуры в Украине, начали действительно строить мост в Станице Луганской. Далее для команды президента стало принципиально построить самую длинную трассу до прифронтовой зоны. Но никто из местных людей не верил, и все спрашивали, зачем это делается, рассказал Зеленский.

«Потому что с 2014 года, с начала войны все говорили, что не нужно ничего фундаментально строить на Донбассе – ни в Донецкой области, ни в Луганской. Потому что может быть продолжение эскалации, и эта часть отойдет террористам. Я когда это услышал, и даже от некоторых местных людей, – мы начали срочно нашу программу и стали срочно строить дороги в Луганской области. И именно потому наибольшее количество дорог в этом году было построено на Донбассе. Именно потому что это – вызов, потому что Донбасс – это Украина», – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что это очень важный проект, который будет продолжаться.

«Мы будем продолжать и будем показывать гражданским людям, которые живут на временно оккупированных территориях, где действительно Украина, где действительно люди живут как люди, и где власть действительно работает ради людей», – заключил президент.

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