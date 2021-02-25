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На Донетчине подрядчиков подозревают в присвоении 11,5 миллионов гривен на строительстве казарм

25 февраля 2021, 18:58

На Донетчине подрядчиков подозревают в присвоении 11,5 миллионов гривен на строительстве казарм

Руководителям трех предприятий-подрядчиков сообщено о подозрении в завладении почти 11,5 миллионов гривен бюджетных средств при строительстве казарм в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, в 2018 году при исполнении договоров на строительство четырех казарм в Мариуполе они внесли в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения, завысив объемы подрядных работ и использованных строительных материалов, хотя фактически их не выполняли.

«Таким образом, участники организованной группы завладели почти 11,5 миллионов гривен бюджетных средств, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Руководители предприятий-подрядчиков распорядились этими средствами по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Троих руководителей фирм-подрядчиков правоохранители сообщили о подозрении по фактам завладения имуществом и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

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