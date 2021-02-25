Донбасс, Крым, санкции против России: Зеленский назначил Маркарову послом в США и обозначил задачи

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки, передает пресс-служба Офиса президента.



Сегодня, 25 февраля, президент подписал указ № 75/2021 о назначении Маркаровой.



Владимир Зеленский отметил, что ее кандидатура «имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США».



Глава государства подчеркнул, что на новой должности Маркаровой необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена, а также активно работать с Конгрессом США и укреплять двухпартийную поддержку Украины.



«Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма. Отдельное внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности в отношении проекта "Северный поток – 2". Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ», – сообщили в Офисе президента.



Также Зеленский надеется, что Оксана Маркарова «покажет пример в развитии экономической дипломатии» – в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса.