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Под офисом ОПЗЖ задержали автобус с «охранниками Медведчука»

25 февраля 2021, 20:21

Под офисом ОПЗЖ задержали автобус с «охранниками Медведчука»

Полиция задержала белый автобус с сотрудниками частной охранной фирмы «Штром», которая принадлежит соратникам лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщил нардеп ОПЗЖ Илья Кива, который находится на месте инцидента.

Задержание произошло прямо во дворе офиса ОПЗЖ на улице Шота Руставели в центре Киева.

«Якобы прошла ориентировка по отношению к автобусу, который арендован охранной структурой "Шторм", с которой у ОПЗЖ заключен договор на обеспечение охраны», — сказал Кива.


Как сообщила столичная полиция, сегодня около 16 часов поступило сообщение о стрельбе в Голосеевском районе по улице Ямской. 

По информации правоохранителей, группа людей приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет. Для задержания правонарушителей в Киеве введена специальная полицейская операция.


Позже в полиции отчитались, что зедержали два автомобиля, «на которых скрылись злоумышленники с места происшествия». Один из автомобилей задержан на территории столицы, а другой за пределами Киева.

«Киев оперативный» уточняет, что второй белый автобус был задержан в Козине, что в пригороде столицы.




«С лицами, которые в них находились проводятся процессуальные действия и устанавливается их причастность к совершению вышеупомянутых событий», — добавили в полиции.

В ОПЗЖ расценивают задержание охранников «Шторма» как «очередные провокации» со стороны власти в отношении партии.

«Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки участвовал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ. Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является ничем иным, как преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде», — говорится в сообщении на сайте ОПЗЖ.

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