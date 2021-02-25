Волонтеры опубликовали фото российской радиолокационной станции у боевиков под Луганском

Волонтеры InformNapalm опубликовали фотографии российской радиолокационной станции 51У6 «Каста-2Е1» на оккупированной территории Донбасса. Впервые станцию зафиксировали наблюдатели ОБСЕ с помощью мини БПЛА, о чем миссия сообщала в отчете от 17 февраля.



Наблюдатели зафиксировали ЛС 51У6 «Каста-2Е1» 15 февраля 2021 на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области. Это в 37 км к юго-западу от Луганска, в 30 км от линии соприкосновения на Донбассе.



Боевики пытались спрятать РЛС, накрыв ее брезентом или пленкой с сине-желтыми цветами государственного флага Украины.



РЛС 51У6 «Каста-2Е1» предназначена для обнаружения воздушных объектов, в том числе, которые летают на сверхмалых высотах.