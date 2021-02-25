Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщает Офис президента.



Зеленский собирает заседание СНБО «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности». Более подробно о том, какие вопросы будут подниматься в ходе встречи, не сообщается.



Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.



Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал введение санкций против народных депутатов с большим состоянием, но «ни разу не работали в бизнесе».