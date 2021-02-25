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Зеленский созывает срочное заседание СНБО

25 февраля 2021, 22:06

Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский собирает заседание СНБО «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности». Более подробно о том, какие вопросы будут подниматься в ходе встречи, не сообщается.

Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал введение санкций против народных депутатов с большим состоянием, но «ни разу не работали в бизнесе».

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