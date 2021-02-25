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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля

25 февраля 2021, 23:00

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждены 47 новых случаев COVID-19. Всего коронавирус лабораторно подтвержден у 14 896 человек (13 611 пациент выздоровел, 457 — умерли).

В отдельных районах Донецкой области выявили 131 заболевшего. Восемь ранее заболевших умерли, заявили в группировке «ДНР». Всего там признают 23 848 случаев заболевания (16 486 человек выздоровели, 2008 — скончались).

Группировка «ЛНР» подтверждает 2995 заболевших. Из них 2527 человек выписаны, а 263 умерли, из которых один пациент умер за минувшие сутки.

Политика

Группировки «Л-ДНР» выдвигают искусственные причины, чтобы продолжать блокировать пункты пропуска на Донбассе и настраивать людей против Украины. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

В законопроекте о переходном периоде на Донбассе отсутствует термин «коллаборант», так как в международном праве и международных судебных институтах это понятие не признается как юридическая категория. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 ,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «шпионаж» якобы в пользу СБУ.

Общество

В 2021 году в Луганской области будет завершено строительство новой телевизионной вышки. Ее сигнал охватит всю временно неподконтрольную украинской власти территорию региона.

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