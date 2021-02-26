Резников: Режим «тишины» на Донбассе почти не работает

На Донбассе был режим «тишины», который сегодня уже почти не работает, но это никогда не было перемирием. Об этом в эфире «Прямого» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Он отметил, что представители России заявляют, что ничего не нарушают и указывают на отчет ОБСЕ, в то же время не пропуская международных наблюдателей на подконтрольную боевикам территорию.



«Они очень просто реагируют. Они говорят: мы не стреляли и не нарушали, а это вы стреляли и нарушали, давайте смотреть отчеты ОБСЕ. Но есть один нюанс — они не пропускают полноценно патрули СММ ОБСЕ на территорию, которая сегодня под контролем российских властей, под видом того, что там коронавирус, еще что — то, еще что-то», — рассказывает Резников.



«И поэтому СММ ОБСЕ иногда фиксирует выстрелы и взрывы, но на вопрос, где именно это было, они говорят: мы не можем сказать, потому что это было семь километров от нас, два километра. Они не видят, они просто слышат», — пояснил министр.



Резников подчеркнул, что расхождение в отчетах украинских военных и ООС связано с разным принципом подсчета нарушений.



«И, кстати, если наши фиксируют выстрелы и они знают, что очередь вылетела, они считают это одним нарушение, потому что это очередь автоматная. А у СММ ОБСЕ немножко другая методика — они считают каждый выстрел. То есть одна очередь или десять... то есть факт один, но разное восприятие», — заметил Резников.



Он подчеркнул, что украинские военные могут открыть ответный огонь, это предусмотрено Уставом ООН.



«Поэтому они на сегодняшний день действительно провоцируют для того, чтобы получить ответный огонь. А я напомню, что, по уставу ООН, каждое государство имеет право на самооборону, и наши военные это знают, они имеют право на самооборону. Поэтому в случае необходимости, если будут считать, что есть угроза нашим позициям, они имеют право на ответный огонь. И они это сделают», — заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Резников также подчеркнул, что сейчас режим «тишины» на Донбассе фактически не работает, а перемирия в зоне ООС как вообще никогда не было.



«Но сегодня я действительно считаю, что режим тишины... не перемирие, не надо путать, перемирия нет у нас и не было никакого», — подчеркнул Алексей Резников.



«Режим тишины, действительно, в июле месяце мы достигли благодаря дополнительным мерам и достаточно долго его держали. Количество погибших и раненых значительно упало. Но, к сожалению, сегодня я тоже вынужден констатировать, что этот режим тишины практически уже перестает работать в том идеальном варианте, в котором он был раньше», — отметил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.