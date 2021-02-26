В Украине снова выявили более 8 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки, 25 февраля, в Украине выявили 8 003 новых случая коронавирусом. При этом 4 244 человека выздоровели, а 146 ранее заболевших умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 333 844 заболевших коронавирусом. Из них 1 163 555 человек выздоровели, а 25 742 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), городе Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.



За вчерашний день было проведено 78 264 тестирования.



Днем ранее сообщалось о 8 147 заболевших ковидом.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.