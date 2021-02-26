ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком

Беспилотник миссии ОБСЕ 22 февраля впервые зафиксировал мины на окраине неподконтрольного Украине поселка Александровка под Донецком. Об этом сообщается в отчете миссии.



Указано, что 16 противотанковых мин установлены с юго-запада на северо-восток в поле на северо-западной окраине Александровки. По оценке СММ, эти мины принадлежат незаконным вооруженным формированиям. Определить, как давно установлены эти мины, наблюдатели не смогли.



Кроме этого, беспилотник миссии вновь обнаружил около 86 противотанковых мин на западной окраине Петровского района неподконтрольного правительству Донецка, примерно в 200 метров к северо-западу от жилых домов.

Читайте также: В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка