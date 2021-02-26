Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших

26 февраля 2021, 09:55

Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 131 новый случай инфицирования коронавирусом. При этом 12 пациентов умерли. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 24 079 заболевших ковидом. Из них выписаны 16 579 человек, а 2 020 умерли. Продолжают болеть 5 481 пациент.

За сутки выявлено 64 случая пневмоний, на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 918 пациентов с пневмониями, из них 456 на кислородной поддержке (+14 за сутки).

В отдельных районах Луганской области «минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал 32 заболевших за сутки, скончались два человека.

Всего с начала пандемии формирование признает 3 027 случаев. Утверждается, что с полным выздоровлением выписали 2 546 пациентов, скончались 265 человек.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Организации
ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
21:26
Волонтеры опубликовали фото российской радиолокационной станции у боевиков под Луганском
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
10:35
«ЛНР» выявила 263-ю смерть от коронавируса
09:45
«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 февраля
17:57
В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка
10:46
Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине
10:38
«ДНР»: Ребенок 2019 года пострадал при взрыве гранаты в Снежном
09:58
«ЛНР»: За сутки скончался один человек от коронавируса
09:57
В Донецке показали вакцинацию вторым компонентом «Спутника V». Новой поставки пока нет
все новости
12:10
Кравчук хотел бы «выкинуть Россию силой» из Донбасса, но опасается последствий
11:58
В районе проведения ООС начали вакцинацию военнослужащих
11:22
Медведчук прокомментировал «разговор с Сурковым». Аудиозапись изучит СБУ
11:17
В Верховный суд поступил иск от телеканала «112 Украина», в отношении которого введены санкции
10:47
За сутки на Донетчине выявили 136 случаев коронавируса
10:19
Район Донецкой фильтровальной станции подвергся обстрелу во время доставки работников на смену
10:08
Глава СБУ утверждает, что Стерненко не был их агентом
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
09:12
На Донбассе заявили о новых обстрелах по обе стороны конфликта
08:40
За второй день вакцинации в Украине сделали более тысячи прививок от ковида
08:12
В Украине снова выявили более 8 тысяч заболевших коронавирусом
00:13
Резников: Режим «тишины» на Донбассе почти не работает
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
25 февраля, 21:45
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция