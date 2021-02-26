Район Донецкой фильтровальной станции подвергся обстрелу во время доставки работников на смену

Во время доставки сотрудников Донецкой фильтровальной станции на место работы и обратно, район станции подвергся обстрелу. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 24 февраля.



«Утром 23 февраля, осуществляя мониторинг примерно в 1 км к северо-западу от железнодорожной станции в н. п. Ясиноватая, наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения (по оценке, в радиусе 5 км от ДФС) примерно в то время, когда вахтовый автобус с работниками станции следовал к ДФС и обратно в направлении Ясиноватой», - говорится в отчете.



В целом, в Донецкой области миссия зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня, включая 13 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли к юго-востоку от Чермалыка и Авдеевки.