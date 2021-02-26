За сутки на Донетчине выявили 136 случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 25 февраля, в Донецкой области подтверждено еще 136 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



54 новых случая выявили в Мариупольской ОТГ, 34 в Краматорской, по восемь в Славянской и Константиновской, четыре в Добропольской, по три в Торецкой, Волновахской и Лиманской ОТГ, по два в Сартанской, Бахмутской, Часовоярской, Мирноградской, Мангушской, Великоновоселковской и Николаевской ОТГ, по одному в Соледарской, Дружковской, Черкасской, Селидовской и Авдеевской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 46 993 заболевших ковидом. Из них 43 337 человек выздоровели, а 1054 умерли. Продолжают лечение 2602 человек.