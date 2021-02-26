Кравчук хотел бы «выкинуть Россию силой» из Донбасса, но опасается последствий

Первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что лучший вариант решения конфликта на Донбассом — это «выкинуть Россию силой», но призвал трезво оценивать ситуацию.



«Самый лучший путь — выкинуть ее [Россию] силой, это откровенно говоря. Просто взять и выкинуть. Но для этого нужно взвесить ситуацию. Выкинуть силой — это означает начать активные военные действия, и мы не знаем последствий. Во-вторых, мы знаем, что сегодня имеем дело не со слабым в военном плане партнером, а с большим ядерным государством. Поэтому только один путь — дипломатический и политический, и путем санкций, их нужно расширять и применять к России», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».



В этой связи он указал на необходимость системного взаимодействия с международным сообществом.



«Что бы мы ни делали, как бы ни делали, они найдут причины и будут блокировать. Поэтому нам нужно действовать системно, последовательно, настойчиво, решительно, и все время обращаться к международному сообществу, чтобы поняли, кто есть кто, что Россия агрессор и оккупант», — подчеркнул Кравчук.