В Лисичанске нашли тайник ДРГ боевиков, в том числе и российским оружием

Служба безопасности Украины обнаружила арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконного вооруженного формирования, причастного к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.



Из схрона правоохранители, среди прочего, изъяли: пять реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26; более 100 гранатометных выстрелов; 24 артиллерийских снаряда; почти 8 кг тротила; более килограмма пластида; 10 боевых гранат различных модификаций; две минометные мины; противопехотную мину; кумулятивный заряд; шесть капселей-детонаторов; две дымовые шашки; 17 запалов различных модификаций; более восьми тысяч патронов различных калибров.



Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.