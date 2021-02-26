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В Лисичанске нашли тайник ДРГ боевиков, в том числе и российским оружием

26 февраля 2021, 13:55

В Лисичанске нашли тайник ДРГ боевиков, в том числе и российским оружием

Служба безопасности Украины обнаружила арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконного вооруженного формирования, причастного к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Из схрона правоохранители, среди прочего, изъяли: пять реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26; более 100 гранатометных выстрелов; 24 артиллерийских снаряда; почти 8 кг тротила; более килограмма пластида; 10 боевых гранат различных модификаций; две минометные мины; противопехотную мину; кумулятивный заряд; шесть капселей-детонаторов; две дымовые шашки; 17 запалов различных модификаций; более восьми тысяч патронов различных калибров.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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