Коронавирус на Луганщине: 31 новый случай и три смерти

За минувшие сутки в Луганской области зарегистрировали 31 новый случай COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Вследствие осложнений умерли трое жителей Северодонецка: 77-летний, 80-летний мужчины и 82-летняя женщина.



Восемь новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, по семь в Новопсковском и Кормянском районах, пять в Новоайдарском районе, два в Попаснянском, по одному в Меловском и Старобельском районах.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 927 человек. Из них выздоровели — 13754 (143 за последние сутки), лечатся — 713, умерло 460 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19,2 (при пороговом 60).