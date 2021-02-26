Замглавы «миграционной службы ДНР» заочно сообщено о подозрении в принудительной паспортизации граждан

Заместителю руководителя «миграционной службы» группировки «ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



«Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года чиновник псевдоминистерства реализовывал политику оккупационной администрации РФ в Донецкой области по массовой паспортизации лиц "паспортами гражданина ДНР"», — отметили в ведомстве.



По данным правоохранителей, получать указанный «документ» вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.



«По данным правозащитных организаций на временно оккупированной территории Донетчины уже выдано 700 тысяч таких паспортов», — говорится в сообщении.



Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В январе руководителю «миграционной службы МВД ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористической деятельности, а также нарушении норм международного гуманитарного права.