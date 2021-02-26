Инвестирование экономики Донецкой области за 2020 год сократилось на треть

В 2020 году инвестирование экономики Донецкой области сократилось на 34,4%. Ситуация усложнилась вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.



В целом, предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) использовано, по предварительным данным, 25103,9 млн гривен капитальных инвестиций.



Однако в І квартале, по сравнению с соответствующим кварталом 2019 года, объем капитальных инвестиций в регионе уменьшился на 30,2%, во ІІ квартале — на 39,2%, в ІІІ квартале — на 26,4%, в IV квартале — на 38,1%.



В промышленности объем капитальных инвестиций уменьшился по сравнению с 2019 годом на 45,3%, а в IV квартале 2020 года против IV квартала предыдущего года — вдвое.



Среди промышленных видов деятельности больше половины (52,4%) инвестиций использовано в металлургическом комплексе — 7708,1 млн гривен, что в 2,3 раза меньше, чем в январе—декабре 2019 года.



Инвестиции в угольную отрасль региона сократились на 28,3% и составили в январе—декабре 2020 года 3903,8 млн гривен или 26,5% инвестирования промышленности.



В целом по области основным источником финансирования инвестиционной деятельности оставались собственные средства предприятий и организаций. В январе—декабре 2020 года они составили 19311,8 млн гривен, или 76,9% общего объема капитальных инвестиций.