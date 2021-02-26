Денисова: Переговоры об обмене с Россией «практически заморожены» 

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией сейчас «практически заморожены» из-за позиции российской власти. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире «Радио Свобода».



«Российская Федерация связала освобождение заключенных из Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу любых обменов. У меня есть такие ощущения и такая информация, которую распространяет и Резников, что все осложнилось в связи с тем, в том числе, геополитическими процессами, которые идут между Украиной и Россией », - сказала Денисова.



Она добавила, что президент Украины Офис президента, вице-премьер Резников на всех площадках добиваются возвращения граждан Украины.



«Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой [российской омбудсвумен Татьяной Москальковой], а зависит только от воли президента Российской Федерации», — сказала омбудсмен.

СБУ сообщала, что 251 человек считается незаконно лишенным свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По данным адвоката Николая Полозова, сейчас более 130 граждан Украины содержатся в России или Крыма.



Последний обмен удерживаемыми лицами в Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках «ДНР» и «ЛНР» сказали, что украинская сторона передала 14 человек.