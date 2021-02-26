ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе военного

Отец 22-летнего погибшего украинского военного с Днепропетровщины Евгения Корниенко Анатолий Корниенко подал жалобу в Европейский Суд по правам человека. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитную группу «Сич», которая помогает мужчине.



Как рассказала юристка организации Марина Киптила, Анатолий Корниенко уже доказал в украинском суде, что гибель его сына произошла вследствие агрессии Российской Федерации. На это потребовалось три года.



По ее словам, в своей жалобе отец требует признания в ЕСПЧ нарушение Россией второй и тринадцатой статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.



В зоне боевых действий на Донбассе 22-летний Евгений Корниенко прослужил несколько месяцев. Погиб 12 августа 2014-го во время боя под Углегорск.



После смерти сына его отец Анатолий Корниенко ушел на фронт добровольцем и пять лет прослужил в Вооруженных силах Украины, прошел «горячие» точки Донбасса, имеет награды.