10 украинских военных пострадали сегодня в зоне конфликта на Донбассе

В течение текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе десять раз нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего пострадали десять украинских военнослужащих.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Так, вблизи Водяного на Приазовье НВФ вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных — боевые травмы. Пострадавших оперативно доставили в больницу.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.



Кроме того, вблизи Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения украинский военнослужащий. Бойцу оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.



По информации штаба, пророссийские боевики также вели огонь в районе Песок, Луганского, Марьинки и Каменки.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



О фактах нарушения режима прекращения огня были оповещены представители через Украинскую сторону СЦКК.