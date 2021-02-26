Десять генералов, которые предали Украину, лишены званий

На заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 26 февраля, рассматривался вопрос о применении санкций в отношении должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Под санкции, которые предусматривают лишение всех званий, попали десяти человек: экс-генерал внутренней службы Захарченко Виталий Юрьевич, экс-контр-адмирал Березовский Денис Валентинович, экс-генерал-майор Шапортов Станислав Владимирович, экс-генерал-майор юстиции Нянчур Сергей Николаевич, экс-генерал-майор Катовский Юрий Александрович, бывший глава СБУ, экс-генерал-майор Якименко Александр Егорович, экс-генерал-майор Товский Владимир Владимирович, экс-генерал-майор Ханжа Сергей Владимирович, экс-вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович и экс-контр-адмирал Шакура Дмитрий Александрович.



«Все эти десять человек лишены государственных наград, всех званий. Ни одного украинского звания они сегодня не имеют. К ним применены максимальные санкции, которые позволяет наше законодательство», — отметил Данилов во время пресс-брифинга по итогу заседания.