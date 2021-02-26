Зеленский сменил представителя Украины в одной из подгрупп ТКГ

Президент Владимир Зеленский вывел заместительницу главы Офиса президента Юлию Свириденко из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в указе президента № 80/2021.



Свириденко входила в состав рабочей группы по социально-экономическим вопросам. На ее место назначена советница Офиса президента Виктория Страхова.



«Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Страхову Викторию Константиновну — советника Офиса Президента Украины как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам; вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Юлию Свириденко», — говорится в документе.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.