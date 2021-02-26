McDonald’s хочет открыть ресторан в Мариуполе

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s планирует вернуться в Мариуполь Донецкой области. Об этом сообщает «Приазовский рабочий».



Представители сети обратились к городскому совету с запросом о разработке землепроекта на месте недействующего фонтана на Греческой площади. Данный вопрос поднимался на заседании горсовета в пятницу, 26 февраля.



Проект поддержали 29 депутатов из Блока Вадима Бойченко и «Слуги народа». Против высказались представители ОПЗЖ и партии «Сила людей». Некоторые из них предлагали провести по этому поводу общественные слушания.



По словам заместителя мэра Александра Кочурина, сейчас предлагается только позволить разработать проект землеустройства, визуализацию которого рассмотрят члены исполкома. Решение по строительству McDonald’s в Мариуполе примут именно на его заседании.



Единственный Ресторан McDonald’s в Мариуполе был закрыт после начала боевых действий в 2014 году. Он находился в торговом центре «Украина».