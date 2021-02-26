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Ляшко не согласен, что в Украине «слабенький» темп вакцинации от ковида

26 февраля 2021, 21:42

Ляшко не согласен, что в Украине «слабенький» темп вакцинации от ковида

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине проходит «каскадным» методом и постепенно будет охватывать население Украины. Об этом он сказал в эфире программы «Украина завтра» на телеканале «Украина 24», отвечая на замечание ведущего о медленном темпе вакцинации.

«Если мы сравним второй день вакцинации в Украине с 30-м днем вакцинации в Австралии, то мы делаем больше. Почему кажется, что хиленько (идет вакцинация — прим.)? Мы начинаем каскадный метод проведения иммунопрофилактики», — заявил Ляшко, добавив, что на имеющиеся в стране 500 тысяч доз вакцины сформированы специальные бригады медиков.

С приездом новых партий вакцины будут привлечены новые бригады медиков, отметил Ляшко: «Расширяем пункты вакцинации. Таким образом мы будем наращивать мощности, охватывать большее количество людей, которые подлежат вакцинации».

Ляшко не стал называть даты прибытия в Украину новых партий вакцины.

В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз препарата Covishield, выпущенного в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцинация стартовала на следующий день в первых семи регионах, в остальные области вакцину привезли 25 февраля.

Согласно плану вакцинации от COVID-19 в Украине иммунизация будет происходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта.

На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором к ним добавят прививочные пункты.

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