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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля

26 февраля 2021, 22:05

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 136 случаев заражения ковидом. С начала пандемии — 46 993 заболевших (43 337 человек выздоровели, 1054 — умерли).

В отдельных районах Донетчины выявлен 131 новый случай инфицирования. При этом 12 пациентов умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 24 079 заболевших (16 579 человек выздоровели, 2 020- умерли).

В Луганской области зарегистрировали 31 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений умерли трое заболевших ранее. Всего — 14 927 случаев болезни (13 754 человека выздоровели, 460 — умерли).

Группировка «ЛНР» заявила о 32 новых заболевших, скончались два человека. Всего формирование признает 3 027 случаев болезни (2 546 пациентов выздоровели, 265 — умерли).

Политика

Президент Владимир Зеленский сменил представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией сейчас «практически заморожены» из-за позиции российской власти, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Голосование жителей временно Крыма и ОРДЛО на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования. Такую позицию озвучили в МИД Украины.

Права человека

Отец 22-летнего погибшего украинского военного с Днепропетровщины Анатолий Корниенко подал жалобу в Европейский Суд по правам человека. Мужчина требует признания в ЕСПЧ нарушение Россией 2-й и 13-й статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Общество

Заместителю руководителя «миграционной службы ДНР» заочно сообщено о подозрении в сепаратизме, а также нарушении законов и обычаев войны в связи с незаконной паспортизацией в ОРДО.

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