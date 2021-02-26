По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 136 случаев заражения ковидом. С начала пандемии — 46 993 заболевших (43 337 человек выздоровели, 1054 — умерли).



В отдельных районах Донетчины выявлен 131 новый случай инфицирования. При этом 12 пациентов умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 24 079 заболевших (16 579 человек выздоровели, 2 020- умерли).



В Луганской области зарегистрировали 31 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений умерли трое заболевших ранее. Всего — 14 927 случаев болезни (13 754 человека выздоровели, 460 — умерли).



Группировка «ЛНР» заявила о 32 новых заболевших, скончались два человека. Всего формирование признает 3 027 случаев болезни (2 546 пациентов выздоровели, 265 — умерли).



Политика



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Права человека



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Общество



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