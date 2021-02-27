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В СНБО обещают представить военную стратегию деоккупации Крыма в течение двух недель

27 февраля 2021, 00:23

В СНБО обещают представить военную стратегию деоккупации Крыма в течение двух недель

Совет нацбезопасности и обороны представит военную часть Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма в течение двух недель. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, 26 февраля.

Он отметил, что Стратегия состоит из двух частей — военной и гражданской.

«Первый вопрос рассматривался во время закрытой части. Первая часть, которая касается военной составляющей, будет представлена ​​в течение двух недель», — сказал Данилов.

На заседании СНБО 26 февраля также рассматривался вопрос о применении санкций в отношении должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину. В частности, санкции вводятся в отношении десяти человек.

Кроме этого, СНБО поручил Кабинету министров в течение двух месяцев подготовить законопроект, который позволит установить украинцев с двойным гражданством.

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Люди
Алексей Данилов
Места
Крым

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