«ЛНР» заявила о четырех умерших и 31 новом случае COVID-19

За минувшие сутки, 26 февраля, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 31 новый случай заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Согласно сообщению, за сутки умерли четверо заболевших ранее.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



По состоянию на 27 февраля группировка признает 3058 случаев COVID-19, из которых 2574 человека выздоровели, 269 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 8 172 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 4 766 человек выздоровели, а 151 — умер.