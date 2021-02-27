«ДНР»: Девять умерших от COVID-19 и 222 новых случая за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь выявили у 222 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Как утверждают в «ДНР», 26 февраля единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, провела 640 исследований, из которых подтвердила 166 случаев заболевания. Еще у 56 человек диагноз установили клинико-эпидемиологически.



Девять человек умерли от осложнений в течение суток.



По состоянию на 27 февраля «ДНР» подтверждает 24 301 случай заболевания COVID-19. Из них 16 679 человек выздоровели, летальных случаев — 2029.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 8 172 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 4 766 человек выздоровели, а 151 — умер.