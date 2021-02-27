Въезжающие из РФ в Украину больше не подлежат самоизоляции

Россия оказалась в «зеленой» зоне распространения коронавирусной болезни. Министерство здравоохранения обновило перечень стран по распространению ковида 26 февраля.



В «красную» зону внесены страны, где уровень распространения ковида на 100 тысяч население выше, чем в Украине (186,4). В России этот показатель находится на отметке 133.



Таким образом, при въезде в Украину с территории России граждане не должны проходить самоизоляцию. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. В частности, это распространяется на жителей оккупации, которые приезжают на подконтрольную властям территорию через РФ.