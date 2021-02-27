На Луганщине — 33 новых случая ковида

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 7, Северодонецк — 9, Кормянский, Новопсковский и Попаснянский районы — по 4, Рубежное, Троицкий, Марковский и Старобельский районы — по 1.



О летальных случаях не сообщается.



За все время исследований в области без учета ОРЛО коронавирус выявили у 14 960 человек, в том числе, 555 детей. Из них 13 825 пациентов выздоровели (526 детей), 460 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 8 172 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 4 766 человек выздоровели, а 151 — умер.