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На Луганщине — 33 новых случая ковида

27 февраля 2021, 15:02

На Луганщине — 33 новых случая ковида

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 33 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 7, Северодонецк — 9, Кормянский, Новопсковский и Попаснянский районы — по 4, Рубежное, Троицкий, Марковский и Старобельский районы — по 1.

О летальных случаях не сообщается.

За все время исследований в области без учета ОРЛО коронавирус выявили у 14 960 человек, в том числе, 555 детей. Из них 13 825 пациентов выздоровели (526 детей), 460 — умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 8 172 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 4 766 человек выздоровели, а 151 — умер.

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