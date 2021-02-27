На Донетчине коронавирус забрал жизни еще 8 человек

За минувшие сутки, 26 февраля, в Донецкой области лабораторно подтвердили 167 новых случаев COVID-19. Еще 8 человек скончались от осложнений коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области: по два человека – в Краматорской и Покровской территориальных громадах, по одному – в Славянской, Часовоярской, Мирноградской и Северской ТГ», – проинформировал Кириленко.



В течение прошлых суток коронавирус выявили у 62 человек в Мариупольской ТГ, а также 36 заболевших – в Краматорской ТГ, 11 – в Волновахской ТГ, девять – в Славянской ТГ, по восемь – в Бахмутской и Добропольской ТГ, шесть – в Селидовской ТГ, по пять – в Соледарской и Торецкой ТГ, по три – в Кураховской, Марьинской, Николаевской и Белозерской ТГ, два – в Сартанской ТГ, по одному – в Мирноградской, Покровской и Угледарской ТГ.



Среди заболевших за сутки – 12 детей.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 47 160 заболевших ковидом. Из них 43 337 пациентов выздоровели, умерли 1062 человека. Продолжают лечение 2761 человек.