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На Донетчине коронавирус забрал жизни еще 8 человек

27 февраля 2021, 17:25

На Донетчине коронавирус забрал жизни еще 8 человек

За минувшие сутки, 26 февраля, в Донецкой области лабораторно подтвердили 167 новых случаев COVID-19. Еще 8 человек скончались от осложнений коронавируса. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Коронавирусная болезнь унесла еще 8 жизней в Донецкой области: по два человека – в Краматорской и Покровской территориальных громадах, по одному – в Славянской, Часовоярской, Мирноградской и Северской ТГ», – проинформировал Кириленко.

В течение прошлых суток коронавирус выявили у 62 человек в Мариупольской ТГ, а также 36 заболевших – в Краматорской ТГ, 11 – в Волновахской ТГ, девять – в Славянской ТГ, по восемь – в Бахмутской и Добропольской ТГ, шесть – в Селидовской ТГ, по пять – в Соледарской и Торецкой ТГ, по три – в Кураховской, Марьинской, Николаевской и Белозерской ТГ, два – в Сартанской ТГ, по одному – в Мирноградской, Покровской и Угледарской ТГ.

Среди заболевших за сутки – 12 детей.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 47 160 заболевших ковидом. Из них 43 337 пациентов выздоровели, умерли 1062 человека. Продолжают лечение 2761 человек.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Донецкая область

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