За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 8 граждан

Через КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию проследовали 5299 человек, на контролируемую территорию — 5492 человек. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Боевики по-прежнему блокируют движение через дорожный коридор КПВВ «Новотроицкое» — КПВВ «Еленовка». Свой пункт пропуска они открывают только дважды в неделю. В течение этой недели по этому направлению в ОРДО проследовали 209 граждан и 38 транспортных средств, на подконтрольную территорию — 147 человек и 30 транспортных средств.



Кроме того, на этой неделе боевики не пропустили в ОРДЛО восемь граждан. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.



Также пограничники обнаружили трех граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам. О данных фактах уведомлены сотрудники Нацполиции.