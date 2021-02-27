Литва будет продолжать оказывать военную помощь Украине, в том числе летальным оружием

Литва продолжит предоставлять Украине военную помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью «Радио Свобода».



Он прокомментировал вопрос о планах Литвы в отношении Украины в части оказания военной помощи, которая уже предоставлялась, в том числе летального оружия.



«Не вижу необходимости как-то менять нашу политику на этом направлении», – сказал Ландсбергис.



Он также сообщил, что Литва поддерживает идею содания Крымской платформы и отметил, что есть эффективные меры давления на государство-оккупанта.



«Я считаю, что ничто не вечно. Сами российские политики могут думать, что это (аннексия Крыма – Ред.) – полностью решенное дело, но есть инструменты, вполне законные, например экономические. Некоторые из них уже используют, некоторые еще будут использовать, – они оказывают давление на государство-оккупанта. И при определенных условиях эти политики могут изменить свое мнение», – отметил глава МИД Литвы.



По мнению Ландсбергиса, Крымская платформа «очень полезна», не только для поиска конкретных решений, но и для того, чтобы напоминать о проблеме.



«Мир изменчив – появляются новые проблемы, людям свойственно отвлекаться, потому это полезная инициатива, чтобы напоминать западным партнерам о том, что Крым оккупирован, поэтому Литва будет принимать участие в этой платформе», – заключил дипломат.

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