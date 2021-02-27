НВФ открывают огонь, запрашивая тишину – штаб ООС о новых обстрелах на Донбассе

С начала суток 27 февраля незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Все обстрелы зафиксированы в Донецкой области.



В районах населенных пунктов Зайцево, Пивденное и Водяное, что вблизи Донецка, НВФ осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.



Вблизи Пищевика боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки – из снайперского оружия.



«Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь одновременно запрашивая тишину, ссылаясь на обстрел со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины», – отметили в штабе ООС.



Кроме того, неподалеку от населенного пункта Луганское в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.



О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.