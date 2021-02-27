Женщину поджигали, мужчине перерезали горло. В Мариуполе произошло жестокое двойное убийство

В Мариуполе в субботу, 27 февраля, в арендованной квартире нашли убитыми мужчину и женщину, передает 0629.



Убийство произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на пр. Нахимова. Предварительно известно, что молодая пара (возраст 25-35 лет) была жестоко зарезана, тела женщины и мужчины обнаружены с многочисленными ножевыми ранениями.



По словам очевидцев, одно из тел находилось в ванной комнате, при этом женщину пытались поджигать, а у мужчины было перерезано горло. Квартира была заперта, а ключи находились внутри.



Трупы обнаружил хозяин квартиры, который сдал ее посуточно 25 февраля, а когда не смог дозвониться до квартирантов, приехал сам. Он попал в квартиру, открыв дверь своим ключом.



Женщины из соседней квартиры рассказала, что впервые увидела эту пару три дня назад, когда ее собака случайно заскочила в эту квартиру через открытую дверь. Женщина и мужчина показались ей приличными и доброжелательными людьми. А в ночь на субботу соседка слышала странные звуки. Предположительно, именно тогда и произошло убийство.



В настоящее время тела погибших направлены на экспертизу.



В полиции произошедшее не прокомментировали, пообещав сообщить подробности данного дела в понедельник, 1 марта.