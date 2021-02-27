Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Женщину поджигали, мужчине перерезали горло. В Мариуполе произошло жестокое двойное убийство

27 февраля 2021, 20:57

Женщину поджигали, мужчине перерезали горло. В Мариуполе произошло жестокое двойное убийство

В Мариуполе в субботу, 27 февраля, в арендованной квартире нашли убитыми мужчину и женщину, передает 0629.

Убийство произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на пр. Нахимова. Предварительно известно, что молодая пара (возраст 25-35 лет) была жестоко зарезана, тела женщины и мужчины обнаружены с многочисленными ножевыми ранениями.

По словам очевидцев, одно из тел находилось в ванной комнате, при этом женщину пытались поджигать, а у мужчины было перерезано горло. Квартира была заперта, а ключи находились внутри. 

Трупы обнаружил хозяин квартиры, который сдал ее посуточно 25 февраля, а когда не смог дозвониться до квартирантов, приехал сам. Он попал в квартиру, открыв дверь своим ключом.

Женщины из соседней квартиры рассказала, что впервые увидела эту пару три дня назад, когда ее собака случайно заскочила в эту квартиру через открытую дверь. Женщина и мужчина показались ей приличными и доброжелательными людьми. А в ночь на субботу соседка слышала странные звуки. Предположительно, именно тогда и произошло убийство.

В настоящее время тела погибших направлены на экспертизу.

В полиции произошедшее не прокомментировали, пообещав сообщить подробности данного дела в понедельник, 1 марта.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
Убийство
Места
Мариуполь

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:50
Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации на Донбассе? ►
17:34
За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 8 граждан
13:11
«ДНР»: Девять умерших от COVID-19 и 222 новых случая за сутки
09:43
«ЛНР» заявила о четырех умерших и 31 новом случае COVID-19
23:30
УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
21:26
Волонтеры опубликовали фото российской радиолокационной станции у боевиков под Луганском
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
10:35
«ЛНР» выявила 263-ю смерть от коронавируса
09:45
«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших
все новости
22:31
Могут ли жители ОРДЛО приехать по просроченному паспорту на подконтрольную Украине территорию – разъяснение юриста
22:07
У нас нет выбора: Кравчук рассказал, что сделает Украина в случае открытой агрессии России
21:50
Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации на Донбассе? ►
21:31
В приложении «Дія» появится функция оплаты налогов для ФОПов
20:57
Женщину поджигали, мужчине перерезали горло. В Мариуполе произошло жестокое двойное убийство
20:10
«Это будет очень сложно». Нардеп от «Слуги народа» рассказала о законопроекте об ответственности за коллаборационизм
19:39
НВФ открывают огонь, запрашивая тишину – штаб ООС о новых обстрелах на Донбассе
18:59
Штрафы, заключение, конфискация имущества: Какие наказания и для кого предусматривает законопроект о коллаборантах
18:15
На Донбассе на противопопехотной мине подорвался украинский военный
17:58
Литва будет продолжать оказывать военную помощь Украине, в том числе летальным оружием
17:34
За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 8 граждан
17:25
На Донетчине коронавирус забрал жизни еще 8 человек
16:16
Донетчина и Луганщина могут скоро оказаться в «красной» зоне карантина
15:22
На Луганщине началась вакцинация среди военнослужащих
15:02
На Луганщине — 33 новых случая ковида
все новости
ВИДЕО
Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации на Донбассе? ►
27 февраля, 21:50
Как «русская весна» привела айтишника в депутаты? Вот его история ►
27 февраля, 11:25
«Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
25 февраля, 21:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция