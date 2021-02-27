Могут ли жители ОРДЛО приехать по просроченному паспорту на подконтрольную Украине территорию – разъяснение юриста

По просроченному паспорту, в который по достижению возраста не была вклеена фотография, жители ОРДЛО могут пересечь КПВВ. Однако по прибытию на подконтрольную Украине территорию документ необходимо оформить. Об этом рассказала юрист, руководитель отдела предоставления бесплатной правовой помощи Белоцерковского местного центра Елена Вдовыка, передает телеканал «Дом».



Она напомнила, что фотографию в паспорте гражданина Украины нужно менять в 25 и 45 лет. До пандемии коронавируса это нужно было сделать в течение 30 дней после наступления указанного возраста, однако на время действия карантина требование по срокам приостановлено.



«Оформление происходит в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы по месту прописки (регистрации места проживания – Ред.). Если вы забыли вклеить фотографию в период карантина, то это можно сделать и после его окончания в течение месяца. Законодательством Украины предусмотрено, что на период карантина приостановлены все сроки подачи заявлений о предоставлении административных и других услуг», – пояснила юрист.



С 28 ноября 2020 года действует новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 815 от 17 июля 2019 года. Согласно документу, лицо с неподконтрольной Украине территории может пересечь КПВВ с испорченным, просроченным паспортом или вообще без него.



«Попав на подконтрольную Украине территорию, вы должны обратиться в территориальный орган миграционной службы, где у вас возьмут документы для вклеивания фотографии. Взамен вы получите справку, с которой сможете пересечь линию соприкосновения, вернуться назад (если у вас не будет возможности побыть несколько дней на подконтрольной Украине территории)», – уточнила Елена Вдовыка.



По ее словам, если оформление паспорта не было проведено своевременно, тогда наступают правовые последствия. Документ, подтверждающий личность гражданина Украины, считается недействительным. Поэтому человек не имеет права оформлять любые другие документы, не сможет устроиться на работу. Также гражданину придется заплатить штраф – сумма зависит от продолжительности срока, когда паспорт недействителен.



«Если вы оформляли свой паспорт в форме книжечки образца 1994 года в территориальном подразделении миграционной службы, который сейчас уже не действует или находится на неподконтрольной территории. В этом случае, кроме базовых, вам нужно взять и другие документы, которые будут подтверждать вашу личность: например, водительское удостоверение, заграничный паспорт или свидетельство о рождении», – отметила юрист.



Кроме того, проживание без паспорта или по недействительному паспорту гражданина Украины, а также без регистрации места жительства влечет предупреждение. Об этом говорится в ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



«И наконец нужно отметить, что услуга по вклеиванию фотографии – бесплатная», – добавила Елена Вдовыка.