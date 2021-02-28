Боевики на Донбассе за сутки девять раз нарушили режим тишины, ранен военнослужащий

За минувшие сутки боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по украинским позициям используя запрещенные минскими договоренностями виды вооружения. Вследствие подрыва на мине ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Противник открывал огонь в районе населенных пунктов Луганское, Мироновское, Южное, Широкино, Пищевик, Марьинка, Зайцево и Водяное.



По данным штаба боевики при этом использовали 82-мм, 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противотанковые гранатометы. Кроме этого, украинскими военными было зафиксировано несколько выстрелов снайпера.



«По состоянию на 7:00 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано», — констатировали в штабе.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 25 февраля 2021-го зафиксировала не менее 10 899 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 3 599 взрывов, 1 239 неопределенных пролетевших боеприпасов, 105 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты и не менее 5 894 очередей и выстрелов).



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.