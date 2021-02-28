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«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых жертвах коронавируса

28 февраля 2021, 09:59

«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых жертвах коронавируса

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом и девять смертей пациентов с таким диагнозом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Всего с начала пандемии формирование признает 24 410 случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся 5 691 пациент, 16 681 человек выписаны, 2 038 скончались.

За сутки выявлено 46 случаев пневмоний, на 28 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 28. Всего на лечении 879 пациентов с пневмониями, из них 475 на кислородной поддержке (+9 за сутки).

Так называемый минздрав группировки «ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировал 11 новых случаев заболевания коронавирусом и одну смерть среди пациентов с этим диагнозом. 

Всего по состоянию на 28 февраля группировка признает 3 069 случаев инфекции COVID-19. С полным выздоровлением выписаны 2 596 человек, 270 пациентов скончались.

Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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