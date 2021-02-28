На Донетчине выявили еще 164 случая заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки, 27 февраля, в Донецкой области выявили еще 164 больных коронавирусной болезни, среди которых 15 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 69 новых случаев выявили в Мариупольской ОТГ, 29 в Краматорской, 13 в Покровской, восемь в Бахмутской, по семь в Волновахской и Часовоярской ОТГ, шесть в Торецкой, по четыре в Сартанской и Угледарской ОТГ, три в Марьинской, по два в Мирноградской, Великоновоселковской и Добропольской ОТГ, по одному в Северской, Светлодарской, Никольской, Кальчицкой, Мангушской, Селидовской, Белозерской и Новодонецкой ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 47 324 заболевших ковидом. Из них 43 337 пациентов выздоровели, умерли 1062 человека. Продолжают лечение 2 925 человек.

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