В Мирнограде неизвестный бросил в частный двор гранату

В Мирнограде неизвестный бросил во двор частного домовладения взрывной предмет. В результате взрыва пострадавших нет. По факту хулиганских действий начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Уточняется, что взрыв произошел вчера в 22:30.



«Правоохранители задокументировали последствия взрыва: повреждены оконные стекла и металлический забор. В момент происшествия дома находился 29-летний мужчина со своей сожительницей и детьми», — говорится в сообщении.



В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили во дворе металлические фрагменты, предположительно от гранаты.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.