Коронавирус на Луганщине: 17 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено еще 17 случаев COVID-19. В результате осложнений умер 63-летний мужчина из Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Девять новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, три в Сватовском районе, по два Новопсковском районе и Лисичанске, один в Беловодском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 977 человек. Из них выздоровели - 13860 (35 за последние сутки), лечатся – 656, умер 461 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 21,3 (при пороговом 60).