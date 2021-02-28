Кравчук: Нельзя проводить переговоры в стране, зависимой от России на 100%

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что переговоры относительно урегулирования конфликта на Донбассе нельзя проводить переговоры в стране, «зависимой от России». Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.



«Нельзя проводить [переговоры]. В стране, которая зависима от России на 100 процентов, в стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Оно не стыкуется. Нужно выбрать место для переговоров », - отметил Кравчук.



Переговоры же в нормандском формате, по его мнению, можно проводить в Женеве или Париже.



Он также отметил, что, по его мнению, переговоры в нормандском формате были бы более эффективными, если бы к ним присоединились США.



В этом контексте он напомнил, что первые такие встречи начинались в Женеве, где среди присутствующих был госсекретарь США.

В августе 2020 года глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию, если возможность проводить встречи в Минске из-за протестов пропадет.



Президент Владимир Зеленский считает, что рано обсуждать перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска, пока там не стабилизировалась ситуация с протестами из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.