Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кравчук: Нельзя проводить переговоры в стране, зависимой от России на 100%

28 февраля 2021, 15:26

Кравчук: Нельзя проводить переговоры в стране, зависимой от России на 100%

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что переговоры относительно урегулирования конфликта на Донбассе нельзя проводить переговоры в стране, «зависимой от России». Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

«Нельзя проводить [переговоры]. В стране, которая зависима от России на 100 процентов, в стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Оно не стыкуется. Нужно выбрать место для переговоров », - отметил Кравчук.

Переговоры же в нормандском формате, по его мнению, можно проводить в Женеве или Париже.

Он также отметил, что, по его мнению, переговоры в нормандском формате были бы более эффективными, если бы к ним присоединились США.

В этом контексте он напомнил, что первые такие встречи начинались в Женеве, где среди присутствующих был госсекретарь США.

В августе 2020 года глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию, если возможность проводить встречи в Минске из-за протестов пропадет.

Президент Владимир Зеленский считает, что рано обсуждать перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска, пока там не стабилизировалась ситуация с протестами из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Еще по теме

Люди
Леонид Кравчук
Прочее
Минские соглашения
Места
Минск Беларусь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
«ДНР» собирается ввести уголовную ответственность за клевету в интернете
09:59
«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых жертвах коронавируса
21:50
Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации на Донбассе? ►
17:34
За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 8 граждан
13:11
«ДНР»: Девять умерших от COVID-19 и 222 новых случая за сутки
09:43
«ЛНР» заявила о четырех умерших и 31 новом случае COVID-19
23:30
УХС: В оккупации проживает 10% украинских школьников
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 февраля
09:55
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
09:20
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Донецком
23:09
Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 февраля
21:26
Волонтеры опубликовали фото российской радиолокационной станции у боевиков под Луганском
14:25
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком на один день 26 февраля
10:50
Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы
все новости
16:36
Шмыгаль пообещал, что в течение года вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие
15:26
Кравчук: Нельзя проводить переговоры в стране, зависимой от России на 100%
14:26
Коронавирус на Луганщине: 17 новых случаев и одна смерть
13:16
В Мирнограде неизвестный бросил в частный двор гранату
12:30
На Донетчине выявили еще 164 случая заболевания коронавирусом
11:49
Врачи объяснили, почему приходится утилизировать неиспользованные дозы COVID-вакцины
11:01
«ДНР» собирается ввести уголовную ответственность за клевету в интернете
10:27
«ДНР» 1 марта откроет на въезд и выезд КПВВ под Донецком
09:59
«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых жертвах коронавируса
09:22
Боевики на Донбассе за сутки девять раз нарушили режим тишины, ранен военнослужащий
09:05
В Украине выявили более пяти тысяч заболевших ковидом за сутки
22:31
Могут ли жители ОРДЛО приехать по просроченному паспорту на подконтрольную Украине территорию? Разъяснение юриста
22:07
У нас нет выбора: Кравчук рассказал, что сделает Украина в случае открытой агрессии России
21:50
Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации на Донбассе? ►
21:31
В приложении «Дія» появится функция оплаты налогов для ФОПов
все новости
ВИДЕО
Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации на Донбассе? ►
27 февраля, 21:50
Как «русская весна» привела айтишника в депутаты? Вот его история ►
27 февраля, 11:25
«Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
25 февраля, 21:45

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция