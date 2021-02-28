Шмыгаль пообещал, что в течение года вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие

Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину против коронавируса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.



«Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это — наш путь возвращения к привычной жизни», — написал Шмыгаль.



По его словам, Минцифры и Минздрав анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который позволит записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или веб-портал «Дія».



«Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек», — убежден глава правительства.



Он напомнил о том, что на этой неделе в Украине началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. Вакцинировались AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute, уже 3 141 человек.

В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз препарата Covishield, выпущенного в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцинация стартовала на следующий день в первых семи регионах, в остальные области вакцину привезли 25 февраля.



До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также в начале марта ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.