Митинг против повышения тарифов в Мариуполе. Перекрытая дорога и потасовка

В Мариуполе сегодня митинговали против повышения тарифов. Участники акции перекрыли дорогу на проспекте Мира у Драмтеатра. Об этом пишет 0629.
В акции приняли участие около 30-40 человек.
В результате потасовки на протесте трем горожанам потребовалась медицинская помощь, которую оказали медики «скорой помощи».
Чтобы донести позицию власти по тарифам на акцию приехал заместитель городского головы Аркадий Мешков.
Фото: 0629
Это уже не первая подобная акция в Мариуполе. «Тарифные» митинги проходят в городе регулярно. Так, акции протеста были замечены 10 и 17 января.