Митинг против повышения тарифов в Мариуполе. Перекрытая дорога и потасовка

Фото: 0629

В Мариуполе сегодня митинговали против повышения тарифов. Участники акции перекрыли дорогу на проспекте Мира у Драмтеатра. Об этом пишет 0629.



В акции приняли участие около 30-40 человек.



В результате потасовки на протесте трем горожанам потребовалась медицинская помощь, которую оказали медики «скорой помощи».



Чтобы донести позицию власти по тарифам на акцию приехал заместитель городского головы Аркадий Мешков.

Фото: 0629

Это уже не первая подобная акция в Мариуполе. «Тарифные» митинги проходят в городе регулярно. Так, акции протеста были замечены 10 и 17 января.