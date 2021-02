Донецкий «Шахтер» уступил луганской «Заре» со счетом 0:1 в 16-м туре Украинской премьер-лиги по футболу.



На 80-й минуте луганчане остались в меньшинстве после удаления Жуниньо, который грубо сыграл против Жуниора Мораеса.



На четвертой добавленной минуте ко второму тайму гол забил Дмитрий Иванисеня после кросса Аллахьяра через все поле.

How to beat Shakhtar w 10 men in 90+5’



Allahyar Sayyadmanesh’s 70 yard + solo run from deep in his own half



Looked like he lost it but somehow turns past Solomon and Matviyenko to play across the box



Ivanisenia - composure - touch & finish pic.twitter.com/cr5f7F2hTA