Донбасс. Итоги недели 22 — 28 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 47 324 случаев COVID-19 (43 337 человек выздоровели, а 1062 — умерли). За неделю выявлено 869 случая заболевания и 26 летальных случая.



Группировка «ДНР» подтверждает 24 410 случаев заболевания COVID-19 (16 681 человек выздоровел, 2 038 — умерли). В течение недели зафиксировано 693 заболевших и 38 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 14 977 человек, из них 13 860 человек выздоровели, 461 — умерли. За неделю — 226 заболевших и 14 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 3 069 заболевших коронавирусом в ОРЛО (2 596 человек выздоровели, 270 — умерли). За неделю — 74 новых случая COVID-19 и 9 случаев смерти.



В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз препарата Covishield, выпущенного в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцинация стартовала на следующий день в первых семи регионах, в остальные области вакцину привезли 25 февраля. В целом, вакцинировали от коронавируса за три дня более 3 тысяч украинцев.



Политика



Украина в Трехсторонней контактной группе обвинила Россию в срыве начала пропуска через КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.



Президент Владимир Зеленский сменил представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы.



Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией сейчас «практически заморожены» из-за позиции российской власти, заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



Права человека



Служба безопасности подтвердила незаконное удержание граждан Александра и Игоря Борисовых в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области. По информации правозащитников, братьев удерживают в следственном изоляторе «МГБ» по улице Советская в Луганске с 6 января.



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 ,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «шпионаж» якобы в пользу СБУ.



Общество



Группировка «ЛНР» отказывается открыть со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое» на линии соприкосновения.



Боевые действия



В течение 2020 года в результате обстрелов на Донбассе погибли восемь гражданских лиц, еще 62 — получили ранения. Среди них — девять детей. Об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.



Украина призвала ООН провести экспертизу экологического ущерба подконтрольной властям территории Донецкой и Луганской областей.



Наблюдатели миссии ОБСЕ впервые обнаружили 45 противотанковых мин возле Докучаевска Донецкой области. По оценке наблюдателей, боеприпасы принадлежали вооруженным формированиям и не были зафиксированы на снимках от 19 декабря 2020 года.



Житель поселка Хутор Вольный в Луганской области погиб на территории собственного домовладения в результате подрыва на противопехотной осколочной мине. Прокуратура начала расследование по факту использования боевиками запрещенного оружия и нарушения обычаев войны.



Дайджест ТВ-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Приведут ли санкции против Медведчука к эскалации конфликта между Украиной и Россией? // Почему Ахметов досрочно разорвал контракт и вернул крупнейшие шахты подконтрольного Донбасса в собственность государства? // «ДНР» продолжает блокировать работу КПВВ, а украинские пограничники штрафовать за пересечение на границе между Украиной и Россией. Есть ли выход?



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